Der 26 Jahre alte walisische Fußball-Nationalspieler Bale soll laut «As» für weitere zwei Wochen fehlen, nachdem er sich im Januar einen Muskelriss zugezogen hatte.

Der 27 Jahre alte brasilianische Flügelspieler Marcelo verrenkte sich am vergangenen Sonntag beim 2:1 in Granada die Schulter. Das gab Real nach einer entsprechenden Untersuchung auf seiner Homepage selbst bekannt. Auch Marcelo fällt damit vorerst aus.

Real muss am 17. Februar zum Hinspiel in der Runde der besten 16 bei AS Rom antreten. Zuvor spielt die Mannschaft um Weltmeister Toni Kroos und Superstar Cristiano Ronaldo am Samstag vor heimischer Kulisse gegen Athletic Bilbao. In der Tabelle der Primera División belegen die Königlichen mit vier Punkten Rückstand auf den FC Barcelona bei einem Spiel mehr den dritten Platz. Zweiter ist Stadtrivale Atlético.