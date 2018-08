In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es zum Topspiel des FC Bayern München in Wolfsburg. Foto: Soeren Stache

Skistar Felix Neureuther zog am Freitagabend die brisante Partie des Titelverteidigers gegen den Pokal-Rekordsieger. In weiteren Bundesliga-Partien spielen der FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach, Werder Bremen und der 1. FC Köln sowie Darmstadt 98 gegen Hannover 96 gegeneinander. Die Partien werden am 27. und 28. Oktober ausgetragen.

Der FC Bayern hat in diesem Jahr schon zweimal in Wolfsburg verloren. Zum Rückrundenauftakt der Vorsaison gab es ein 1:4 bei den Niedersachsen. Am 1. August gewann der VfL den Supercup im Elfmeterschießen gegen die Münchner. «Es gibt einfachere Lose. Wir haben etwas gut zu machen», sagte Bayern-Sportdirektor Matthias Sammer. Wenn man den Pokal wieder gewinnen wolle, müsse man auch in Wolfsburg bestehen.

Zweitligist RB Leipzig, der nach dem Feuerzeugwurf von Osnabrück am Freitag durch ein Sportgerichtsurteil am Grünen Tisch in die zweite Runde kam, muss beim Viertligisten SpVgg Unterhaching antreten. Carl-Zeiss Jena, in der ersten Runde Sensationssieger gegen den Hamburger SV, tritt gegen den VfB Stuttgart an. Der einzige verbliebene Fünftligist, der SSV Reutlingen, empfängt Eintracht Braunschweig.