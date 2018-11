Der am Knie verletzte Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wird laut Manchester Uniteds Trainer Louis van Gaal in dieser Saison für die Red Devils «sehr wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen», erklärte der Niederländer im vereinseigenen TV-Sender.

Eine klare Aussage über eine mögliche EM-Teilnahme des Weltmeisters wollte der 64 Jahre alte Trainer nicht treffen. «Vielleicht ist er fit für die Europameisterschaft. Ich kann es nicht sagen, aber es ist möglich», erklärte der frühere Coach des FC Bayern München. «Wenn er es doch noch schafft, ist das nur zu unseren Gunsten. Dann ist er bereit für einen neuen Wettbewerb.»

Der ehemalige Bayern-Star hatte im März im Training mit der DFB-Auswahl einen Innenbandteilriss im rechten Knie erlitten und damit seine Verletztenakte vergrößert. In der Rückrunde kam der Mittelfeldstar lediglich auf zwei Einsätze in der Premier League, nachdem er sich im Januar die erste Innenbandverletzung im rechten Knie zuzog und für knapp zwei Monate ausfiel.

Sein bis dato letztes Spiel absolvierte der 31-Jährige am 20. März im Derby bei Manchester City, als Schweinsteiger in den letzten 20 Minuten den 1:0-Sieg beim Stadtrivalen über die Zeit rettete. In der Startelf von ManUnited stand der achtmalige deutsche Meister letztmals am 9. Januar beim 1:0-Sieg im FA Cup gegen Sheffield United. Falls es mit einer EM-Teilnahme klappen sollte, würde dem DFB-Kapitän rund ein halbes Jahr Spielpraxis fehlen.

Bundestrainer Joachim Löw wird seinen vorläufigen EM-Kader am 17. Mai benennen. Die Nominierungsfrist bei der UEFA für das 23 Spieler umfassende endgültige Aufgebot endet am 30. Mai. Löw hatte stets betont, dass er seinen «emotionalen Leader» für die am 10. Juni beginnende EURO nicht abschreiben werde. «Das Turnier findet noch nicht morgen statt, es ist noch Zeit, wir müssen heute noch keine Entscheidung fällen», kommentierte Löw im März die Schweinsteiger-Verletzung.