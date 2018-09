«Ich habe ihn nie so zerstört sehen», sagte der Mittelfeldspieler dem Sender TyC Sports. Viele Mitspieler würden ihn sogar unterstützen, wenn er sich eine Auszeit bei der Nationalmannschaft nehmen wolle.

Nach der 0:1-Niederlage gegen Deutschland beim WM-Endspiel in Brasilien 2014 verlor der Star des FC Barcelona am vergangenen Samstag sein zweites Finale im Nationaltrikot innerhalb eines Jahres. Messi konnte mit Argentinien bislang nicht an seine Glanzleistungen in Barcelona anknüpfen. Mit seinem Club gewann er in dieser Saison das Triple aus Liga, Pokal und Champions League.

In seinem Heimatland hagelte es in dieser Woche an Kritik am 28-Jährigen. Spanische Medien spekulierten, dass Messi deswegen sogar über eine Pause von der Nationalelf nachdenken würde.