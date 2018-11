Der Club aus der englischen Premier League gewann das Hinspiel beim ukrainischen Fußball-Rekordmeister Dynamo Kiew mit 3:1 und hat eine perfekte Ausgangsposition für das Rückspiel am Dienstag.

«Wir haben drei Tore in Kiew geschossen, dies ist ein großer Unterschied», sagte Citys Brasilianer Fernandinho.

Während die Citizens in der heimischen Liga nach dem 0:0 bei Abstiegskandidat Norwich City nur noch theoretische Chancen auf den Titel haben, könnte sich der Club des künftigen Bayern-Trainers Pep Guardiola nun auf die Königsklasse konzentrieren.

«Nein», entgegnete Trainer Manuel Pellegrini. «Es ist sehr wichtig, dass wir am Dienstag in die nächste Runde einziehen. Aber das bedeutet nicht, dass wir in der Premier League nicht mehr kämpfen werden. Dies ist nicht unsere Mentalität.»

Es in der Liga allzu sehr schleifen lassen darf der Tabellenvierte allerdings auch nicht. West Ham United hat auf den Champions-League-Qualifikationsplatz nur noch zwei Zähler Rückstand. «Wir müssen weiter an uns glauben, dass wir die Meisterschaft holen können. Jetzt gilt der Fokus aber der Champions League, danach dem Derby gegen Manchester United», sagte Torhüter Joe Hart.