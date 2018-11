«Es wäre auch nicht fair», sagte der langjährige Kapitän im Trainingslager des FC Bayern München in Katar und begründete seine Haltung mit dem Verdienst eine Turnierteilnahme.

«Spieler qualifizieren sich dafür. Ich weiß, wie schwierig so eine Qualifikation für die Spieler ist, sich immer wieder zu fokussieren für etwas, dass erst eineinhalb Jahre später kommt, eben die Europameisterschaft. Die Mannschaft ist wieder durchmarschiert in der Qualifikation, dann kann man nicht sagen als Spieler: 'Jetzt komme ich wieder zurück, um das Turnier zu spielen'. So bin ich nicht», erläuterte der langjährige Kapitän der Nationalmannschaft.

Lahm hatte seine DFB-Laufbahn nach dem Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014 beendet. Im WM-Finale gegen Argentinien (1:0) bestritt er sein 113. und letztes Länderspiel.

Bundestrainer Joachim Löw sucht für die EM in Frankreich weiter einen adäquaten Nachfolger für Lahm auf der Position des rechten Verteidigers. «Wenn ich Entscheidungen treffe, dann habe ich mir die auch überlegt», sagte der langjährige Leistungsträger in Doha zu einer möglichen Nachfrage von Löw wegen eines EM-Comebacks.

«Ich habe schon lange mit dem Thema Nationalmannschaft abgeschlossen», bekräftigte der inzwischen 32 Jahre alte Lahm. «Ich werde einen schönen Urlaub haben», sagte er mit Blick auf den Sommer. Er freue sich, der deutschen Mannschaft bei «schönen Grillabenden» vor dem Fernsehgerät «die Daumen zu drücken». Zuschauer sei er zuletzt bei der WM 2002 in Japan und Südkorea gewesen - mit 18.

Lahm hat auch sein Karriereende beim FC Bayern schon terminiert. «Mit 34 ist Schluss», sagte er in Doha. Am 30. Juni 2018 läuft sein Vertrag beim Rekordmeister aus. «Man muss wissen, wann es zu Ende ist», meinte Lahm. Sein großes sportliches Ziel ist es, bis dahin mindestens noch einmal die Champions League zu gewinnen.