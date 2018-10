Vor 20 271 Zuschauern brachte Michael Bradley die Gastgeber mit einem direkt verwandelten Eckball in der 27. Minute in Führung. Kapitän Clint Dempsey erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Für das Klinsmann-Team war es der erste Sieg seit einem 1:0-Erfolg am 3. September in Tschechien. Mit dem Testspiel gegen Panama endete das einmonatige Trainingscamp der Nationalmannschaft, an dem ausschließlich Profis teilnahmen, die in Nordamerika spielen.