Der Fußball-Weltmeister ging beim 2:1-Sieg schon nach elf Minuten mit einer Muskelzerrung verletzt vom Platz. Der Mittelfeldspieler würde am Montag untersucht werden, teilte der Verein mit.

«Kaum anzunehmen, dass er für Borussia schon wieder fit ist», schrieb die in Turin erscheinende Zeitung «Tuttosport» und sprach von einer «unheilvollen Saison» für den von Real Madrid gekommenen deutschen Nationalspieler. Schon im August und September hatte Khedira fast zwei Monate gefehlt, nachdem er sich bei einem Freundschaftsspiel gegen Marseille eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen hatte.

Im Stadtduell kam Juve in allerletzter Sekunde zum Sieg: Juan Cuadrado rettete mit seinem Treffer zum 2:1 in der vierten Minute der Nachspielzeit den Erfolg. Paul Pogba hatte die Gastgeber nach 18 Minuten per 20-Meter-Schuss in Führung gebracht, doch Cesare Bovo glich kurz nach der Pause für den Außenseiter aus. «Der Fluch der 94. Minute», schrieb «La Stampa». Juve habe gesiegt, obwohl sie nur die ersten 20 und die letzten fünf Minuten wirklich gespielt habe.

In der Tabelle überflügelte Juve den FC Turin, steckt aber weiter im Mittelfeld fest. An der Spitze bleibt es indes spannend. Mit einem 4:1-Sieg über Frosinone Calcio setzte sich der AC Florenz am Sonntag an die Tabellenspitze, der SSC Neapel konnte durch ein 0:0 beim FC Genua nicht vorbeiziehen.

Miroslav Klose verpasste mit Lazio Rom den Anschluss an die Spitzenplätze. Der Hauptstadtclub verlor am Sonntagabend mit 1:3 (0:1) gegen den AC Mailand und rutschte hinter die Gäste auf Rang sieben. Für Lazio war es die zweite Liga-Niederlage nacheinander, Klose stand in der Startformation und spielte durch.

Am Samstagabend hatte Inter Mailand mit einem 1:0 über den AS Rom sich kurzzeitig die Tabellenführung zurückgeholt. «Hexenmeister Mancio», feierte die «Gazzetta dello Sport» Inter-Coach Roberto Mancini. «Die Halloween-Nacht ist Inter hold», jubelte das Blatt nach dem Sieg über den bisherigen Spitzenreiter. Gary Medel erzielte in der 31. Minute das Tor des Tages. Der Römer Miralem Pjanic sah in der 73. Minute die Gelb-Rote Karte.

Für die Roma riss damit eine Serie von zuletzt fünf Liga-Siegen, ausgerechnet vor dem wegweisenden Champions-League-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Mittwoch.