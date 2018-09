Im Trainingslager in Belek erzielte Vedad Ibisevic (38. Minute) den Treffer für die überlegenen Berliner. Der Überraschungs-Dritte der Bundesliga bestimmte die Partie. Schon in der 14. Minute war ein Tor des Stürmers Ibisevic wegen Abseits nicht anerkannt worden. Die abstiegsbedrohten Hannoveraner blieben im zweiten Spiel unter Schaaf in der Offensive weitgehend harmlos und leisteten sich etliche ungenaue Pässe.

Am Mittag hatte eine B-Elf von Hannover 96 dank zweier Treffer von Artur Sobiech (70./72.) mit 2:1 (0:1) gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden gewonnen. Der langjährige Werder-Trainer Schaaf soll als Nachfolger von Michael Frontzeck den Tabellen-Vorletzten vor dem Abstieg bewahren.