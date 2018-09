Der VfB Stuttgart kam im Baden-Württemberg-Derby gegen den SC Freiburg nicht über ein 2:2 hinaus und blieb Vorletzter. Durch die Punktgewinne zogen HSV und VfB am SC Paderborn vorbei, der vor seiner Sonntags-Begegnung gegen Werder Bremen erstmals in dieser Spielzeit auf den letzten Rang zurückfiel.

Zum Einstand des neuen Trainers Michael Frontzeck hielt die rasante Talfahrt von Hannover 96 mit dem 1:2 gegen 1899 Hoffenheim an. Borussia Dortmund setzte mit dem 2:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt die Jagd nach einem Europa-League-Platz fort. Bayer Leverkusen verpasste mit dem 1:1 im rheinischen Derby beim 1. FC Köln den achten Bundesliga-Sieg nacheinander.

Der schwer erkämpfte Erfolg gegen den Europa-League-Aspiranten aus Augsburg nährt beim HSV die Hoffnung auf ein 53. Jahr ununterbrochener Bundesliga-Zugehörigkeit. Ivica Olic (11. Minute) mit dem ersten Hamburger Treffer seit 597 Minuten und Pierre-Michel Lasogga (18.) sorgten für eine frühe Führung der Hanseaten, die nach dem Anschlusstor von Raul Bobadilla (25.) aber wieder ins Wanken gerieten. Dem Ausgleich von Tobias Werner (69.) ließ Lasogga (71.) jedoch fast postwendend den Treffer zum 3:2 folgen.

Im Südwest-Derby gegen Freiburg gab der VfB einen sicher scheinenden Sieg noch aus der Hand. Stuttgarts seit Wochen treffsicherster Schütze Daniel Ginczek (25.) und Martin Harnik (27.), der seine Ausbeute gegen die Breisgauer auf acht Treffer in zehn Spielen schraubte, schienen bereits vor der Pause alles klar gemacht zu haben. Doch Nils Petersen (58./Foulelfmeter/85.) sicherte dem Sportclub noch einen Zähler. Der VfB verlor nicht nur zwei Punkte, sondern auch Adam Hlousek durch die Gelb-Rote Karte (66.).

Schlechter hätte es für Hannover zum Einstand von Korkut-Nachfolger Frontzeck kaum laufen können. Nach wenig mehr als 60 Sekunden gingen die Gäste aus Hoffenheim durch Anthony Modeste - wenngleich aus Abseitsposition - in Führung. Doch der Abstiegskandidat kämpfte sich in die Partie zurück und glich durch Lars Stindl (24./Foulelfmeter) aus. Sieben Minuten vor dem Ende führte eine Unaufmerksamkeit der 96-Abwehr zum 1:2 durch Sven Schipplock - das 14. sieglose Spiel für die Niedersachsen nacheinander.

Nach einer miserablen Saison kann Dortmund doch noch auf ein Happy End hoffen. Mit dem Erfolg gegen Frankfurt durch Treffer von Pierre-Emerick Aubameyang (24./Handelfmeter) und Shinji Kagawa (32.) rückte die Teilnahme an der Europa League wieder ein Stück näher. Zugleich gelang dem BVB im zweiten Spiel der Abschiedstournee von Coach Jürgen Klopp die Generalprobe für das Pokal-Halbfinale am Dienstag beim FC Bayern München.

Die Erfolgsserie von Bayer Leverkusen hielt auch im rheinischen Derby, zum Vereinsrekord von acht Siegen in Serie reichte es mit dem 1:1 in Köln aber nicht. Julian Brandt (60.) brachte Bayer in Führung, Bard Finne (83. schaffte den Ausgleich für den FC. Einen Erfolg der Leverkusener vereitelte FC-Schlussmann Timo Horn, der in der 42. Minute einen Foulelfmeter von Hakan Calhanoglu parierte.