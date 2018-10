AUSGANGSLAGE: Gladbach rangiert mit 5 Punkten auf Rang 3 zwei Zähler vor dem FC Sevilla. Mit einem Sieg sind die Borussen sicher durch, auch wenn Sevilla im Parallelspiel gegen Juventus Turin nicht gewinnt, ist Platz drei in jedem Fall gesichert. Bei einem Remis der Gladbacher und gleichzeitigem Sieg der Andalusier rückt Sevilla wegen des besseren direkten Vergleichs in die Europa League.

FORM: Die Gladbacher sind die Mannschaft der Stunde in der Bundesliga und unter Schubert in der Liga seit zehn Spielen unbesiegt, in allen Pflichtspielen sogar seit 13. Die gut und mit hohen Ansprüchen in die Saison gestarteten Engländer sind in der Premier League auf Rang drei zurückgefallen und unterlagen am Wochenende bei Stoke City mit 0:2.

PERSONAL: Schubert muss auf sechs wichtige Spieler verzichten. Auch Ibrahima Traoré steht wegen Oberschenkelproblemen noch nicht wieder zur Verfügung. Zudem fehlen Martins Stranzl, Alvaro Dominguez, Nico Schulz, André Hahn und Patrick Herrmann, der aber mit an Bord des Sonderfluges AB 9606 nach Manchester war und die Mannschaft vor Ort unterstützt.

DAS SAGT DER SPORTDIREKTOR: «Wir haben bislang eine großartige Champions-League-Runde gespielt und den deutschen Fußball auf großer Bühne eindrucksvoll vertreten. Die Mannschaft soll jetzt alles raushauen und sich nicht von der Partie in Sevilla beirren lassen und einfach ihr Spiel spielen. Wir haben schon im Hinspiel bewiesen, dass wir gegen Manchester mithalten können. Jetzt versuchen wir in packender Atmosphäre ein Ergebnis zu holen, mit dem wir weiterkommen», sagte Max Eberl.