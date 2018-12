Der BVB will als zweite Kraft hinter Bayern München den Spitzenreiter nicht aus den Augen verlieren, die Gladbacher möchten Revanche für die 0:4-Hinspielniederlage und haben einen internationalen Startplatz im Visier. Die Situation vor dem Spitzenspiel.

AKTUELLE FORM: Die Dortmunder haben in der Vorbereitung mit drei souveränen Testspielsiegen gegen Eintracht Frankfurt, Sparta Prag und Jeonbuk Hyundai Motors einen guten Eindruck hinterlassen. Torjäger Pierre-Emerick Aubameyang glänzte mit zwei Treffern gegen Prag. Allerdings plagen sowohl den BVB als auch die Gladbacher Personalsorgen. Sven Bender und Nuri Sahin fehlen den Dortmundern, auch für Marcel Schmelzer reicht es noch nicht. «Das sind die einzigen Wermutstropfen», befand Trainer Thomas Tuchel. Die Gastgeber müssen gleich sechs Spieler ersetzen, darunter ihren drei Spiele gesperrten Führungsspieler Granit Xhaka.

NEUES PERSONAL: Dortmund hat sich auf dem Transfermarkt bislang zurückgehalten und nur zwei Spieler abgegeben. Es wird erwartet, dass der BVB sich bis zum 1. Februar noch verstärkt. Ein Kandidat ist der Mainzer Yunus Malli. Es sei müßig, weiter zu spekulieren, meinte Tuchel. «Wir haben Vertrauen in unseren Kader.» Die Gladbacher haben ihre Personalplanungen abgeschlossen und in Martin Hinteregger (von RB Salzburg ausgeliehen) und Jonas Hofmann zwei neue, junge Spieler verpflichtet.

BESONDERHEITEN: Hofmann kam für etwa 7,5 Millionen Euro aus Dortmund und trifft nun direkt auf seinen vorigen Arbeitgeber. Ob er direkt in der Startelf steht, ließ Trainer André Schubert offen. Auf Dortmunder Seite geht der Ex-Gladbacher Marco Reus wieder auf Torejagd. Gegen seinen ehemaligen Club traf der Nationalspieler häufiger: In fünf Spielen schon dreimal. Zudem reist der BVB in Partystimmung an: Am Tag vor dem Spiel feiert der Club gleich drei Geburtstagskinder: Schmelzer, Adrian Ramos und Ersatztorhüter Hendrik Bonmann.

STATISTIK: Beim 4:0-Hinspielerfolg erteilten die Dortmunder den Gladbachern eine Lehrstunde. Im Borussia-Park hat der BVB seit mehr als sechs Jahren allerdings nicht mehr gewonnen. In den letzten acht Pflichtspielen insgesamt musste die Tuchel-Elf vier Niederlagen einstecken. Die Gladbacher sind in der Liga seit sieben Heimspielen unbesiegt und verloren in zwölf Spielen unter Schubert nur eine Partie.

DAS SAGT GLADBACHS SPORTDIREKTOR: «Beide Mannschaften sind sehr offensiv ausgerichtet und wollen Fußball spielen. Ich hoffe, dass das Spiel die Vorgaben wiedergibt. Dann erleben wir eine schönes Spiel. Wir wollen beweisen, dass wir auf einem guten Weg sind», sagte Max Eberl.

DAS SAGT DORTMUNDS TRAINER THOMAS TUCHEL: «Wir erwarten am Samstag eine Mannschaft, die früh angreift und mutig agiert. Die Gladbacher sind unter André Schubert aktiver und aggressiver geworden. Sie laufen früh an und sind freier in ihrem Spiel. Ich hoffe, dass wir bereit sind für alle Aufgaben, die uns am Samstag gestellt werden.»