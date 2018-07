Beim 3:1-Sieg von Lazio Rom im Pokal-Achtelfinale beim FC Turin bekam der Fußball-Weltmeister mal wieder eine Chance von Anfang an - und zahlte das Vertrauen mit einem Tor und einer guten Leistung zurück.

«Verpasst die Torchance nicht. Strahlt kontinuierlich Gefahr aus», lobte «Tuttosport» den 36-Jährigen nach seinem ersten Treffer für Lazio seit zwei Monaten.

Zuletzt war der Angreifer bei dem Serie-A-Club meist nur noch Ersatz, erst fünfmal stand er in diesem Jahr in der Liga von Beginn an auf dem Platz. Auch deshalb waren Gerüchte über eine mögliche Rückkehr Kloses zu Werder Bremen aufgekommen - dazu äußern wollte sich der Torjäger aber nicht. «In Deutschland rufen sie ihn und die Versuchung zu antworten, ist stark», meinte der «Corriere dello Sport».

Die «Gazzetta dello Sport» kürte Klose zum Spieler des Spiels, auch die anderen Medien verteilten Bestnoten. «Turin mit dem Faktor K besiegt. Magie von Keita, Klose erhöht und holt den Elfmeter heraus», kommentierte die «Gazzetta dello Sport». Dass der Stürmer bald wieder regelmäßig von Beginn an spielt, ist dennoch nicht sicher, machte Lazio-Trainer Stefano Pioli klar: «Wir haben sehr viele Optionen, aber wir können nicht mit sechs offensiven Spielern antreten.»