Trainer Pep Guardiola folge bei Ribéry und Götze der Empfehlung der medizinischen Abteilung, so der deutsche Fußball-Rekordmeister am Mittwoch.

Ribéry, der vor zwei Monaten eine Muskelverletzung erlitten hatte und zuvor lange wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgefallen war, nahm in dieser Woche das Mannschaftstraining wieder auf. Götze hatte nach fast vier Monaten Pause wegen schwerer Adduktorenverletzungen in der Vorwoche erstmals wieder am Teamtraining teilgenommen. Bei den beiden lange verletzten Offensivspielern wollen die Bayern kein Risiko eingehen, beide arbeiten in München individuell statt im Ruhrgebiet aufzulaufen.

Auf sein Debüt beim FC Bayern muss Neuzugang Tasci weiter warten. Der 14-malige Nationalspieler soll in München gleich zwei Einheiten einlegen, um Trainingsrückstand aufzuholen. Guardiola hatte am Vortag die Personalien noch offen gelassen und gesagt, mit Ärzten und Physiotherapeuten sprechen zu wollen.