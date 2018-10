«Es war nicht soviel Positives heute», sagte der Angreifer vom FC Schalke 04 dem Sender RTL Nitro. Er war noch vor der Pause ausgewechselt worden, nachdem zunächst Kapitän Arjen Robben vom FC Bayern verletzt ausgeschieden war und danach Abwehrspieler Bruno Martins Indi die Rote Karte wegen einer Tätlichkeit bekommen hatte.

In der Gruppe A müssen die Niederländer nun um die direkte Qualifikation für die EM im kommenden Jahr mehr denn je bangen. Mit zehn Punkten belegen sie Platz drei. Island ist mit 18 Punkten praktisch schon enteilt. Zweiter ist Tschechien mit bereits 16 Zählern. Daher gab Huntelaar die Devise aus: «Wir müssen versuchen, den dritten Platz zu holen.»

Zum vorentscheidenden Spiel kommt es dabei an diesem Sonntag, wenn die Niederländer in ihrem zweiten Match unter dem neuen Bondscoach Danny Blind in der Türkei antreten Müssen. Der Gruppenvierte hat einen Punkt weniger nach dem 1:1 gegen Lettland. Die Balten hatten erst in der 90. Minute den Ausgleich erzielt und damit das Abrutschen der Niederländer auf den vierten Rang verhindert. Platz drei könnte Huntelaar & Co. zumindest noch die Teilnahme an der EM in Frankreich 2016 über den Umweg der Playoffs ermöglichen.