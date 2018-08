Bastian Schweinsteiger wurde in der 60. Minute eingewechselt. Foto: Peter Powell

Bastian Schweinsteiger gab sofort nach seiner Einwechslung auf dem Platz gestenreiche Anweisungen an seine Kollegen. Foto: Peter Powell

Unter dem Jubel der Fans von Manchester United feierte der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag sein Premier-League-Debüt für die Red Devils. In seinen ersten gut 30 englischen Liga-Minuten half Schweinsteiger, den glanzlosen 1:0 (1:0)-Sieg von Man United zum Saisonauftakt gegen Tottenham Hotspur zu sichern. Konkurrent FC Chelsea erwischte keinen guten Start. Gegen Swansea City reichte es für die Blues nur zu einem 2:2 (2:1).

Einen Einsatz in der Startelf hatte Trainer van Gaal seinem Münchner Sommereinkauf wegen fehlender Fitness noch nicht zugetraut. Nach der Partie war Schweinsteiger rundum glücklich. «What a feeling», twitterte er. Und gratulierte van Gaal zum 64. Geburtstag.

Tottenhams Kyle Walker schoss in der 22. Minute per Eigentor den Siegtreffer für Man United. Einen der wenigen schwungvollen Angriffe, der dem Tor vorausgegangen war, hatte 18-Millionen-Euro-Zugang Schweinsteiger noch von der gemauerten Backsteinbank im legendären Old Trafford verfolgt. Walker schob eine Flanke von Ashley Young über die Linie und verhinderte somit, dass der hinter ihm postierte Wayne Rooney seinen 171. Liga-Treffer für Manchester erzielte. Damit hätte der Kapitän mit Denis Law auf Platz drei des Club-Rankings gleichgezogen.

Als Schweinsteiger sich nach gut 50 Minuten zum Warmlaufen an der Seitenlinie aufmachte, bedachten ihn die Fans schon mit freundlichem Applaus. Der Ex-Münchner klatschte höflich und lächelnd zurück. Auf dem Platz gab er sofort Anweisungen - und kassierte neun Minuten nach seiner Einwechslung für Michael Carrick eine Gelbe Karte für ein taktisches Foul.

Manchester United zeigte noch keine außerordentliche Vorstellung, verhinderte aber immerhin eine erneute Heimniederlage zum Saisonauftakt. Vor einem Jahr hatte van Gaal bei seinem Premier-League-Debüt überraschend gegen Swansea City verloren.

Wie unangenehm die Waliser sein können, musste nun Chelsea erfahren. Einen Tag nach der Vertragsverlängerung von Trainer José Mourinho bis 2019 erzielten Oscar (23.) und Federico Fernandez (30.) per Eigentor zwar zwei Treffer. André Ayew (29.) und Bafetimbi Gomis (55./Foulelfmeter) glichen aber für die Gäste jeweils aus. Chelsea-Torwart Thibaut Courtois sah wegen einer Notbremse vor dem Strafstoß die Rote Karte.