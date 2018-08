Sandhausen (dpa) - Der deutsche Fußball-Nachwuchs hat bei der U19-EM nach dem frühen Aus im Titelrennen mit der Qualifikation für die U20- WM 2017 für einen versöhnlichen Abschluss gesorgt.

Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gewann in Sandhausen das dramatische Entscheidungsspiel um Rang fünf gegen die Niederlande verdient mit 5:4 im Elfmeterschießen. Zuvor hatten für Deutschland beim 3:3 (2:2, 1:0) nach Verlängerung Philipp Ochs (43. Minute), Suat Serdar (90.+4) und Marvin Mehlem (96.) getroffen. Für die Niederländer waren Abdehak Nouri (81.), Dennis Van Der Hejden (88.) und Sam Lammers (111.) erfolgreich.

«Es wäre ein Wahnsinn gewesen, wenn wir verloren hätten. Ich bin extrem stolz auf die Burschen», sagte der deutsche Trainer Guido Streichsbier im TV-Sender Eurosport angesichts der drückenden Überlegenheit in den ersten 90 Minuten. «Wir sind jetzt extrem froh, dass wir an der WM teilnehmen können«, fügte Matchwinner Benny Henrichs hinzu, der den entscheidenden Elfmeter verwandelte.

Damit erreichte das DFB-Team vor 8592 Zuschauern zumindest sein Minimalziel, nachdem in der Vorrundengruppe A nur der dritte Platz erreicht und der Halbfinaleinzug verpasst worden war. Das EM-Finale in Sinsheim bestreiten am Sonntag Italien und Frankreich. Italien schlug im Halbfinale England mit 2:1 (1:0), Frankreich gewann gegen Portugal mit 3:1 (1:1).

Die DFB-Elf erspielte sich nach etwa 20 Minuten ein Übergewicht, die bis dahin größte Chance vergab Maximilian Mittelstädt, der aus kurzer Distanz zu hoch zielte (24.). Doch dann belohnte Ochs die Deutschen für ihr Engagement und die spielerische Überlegenheit, als er nach einem weiten Pass von Mittelstädt im zweiten Versuch zum 1:0 traf.

Angeführt von Spielmacher Henrichs von Bayer Leverkusen setzten die Deutschen ihren Gegner nach der Pause immer stärker unter Druck, vergaben dabei aber eine ganze Reihe guter Einschussmöglichkeiten. Die Niederländer nutzten dagegen ihre einzigen beiden Torchancen in den regulären 90 Minuten zur 2:1-Führung, mussten kurz vor Schluss aber doch den Ausgleich hinnehmen.

Daraufhin waren es die eingewechselten Mehlem und Lammers, die mit ihren Toren in der Verlängerung für weitere Dramatik sorgten. Doch dann folgte im Elfmeterschießen der Auftritt von Henrichs: Der stärkste Spieler auf dem Platz verwandelte den sechsten deutschen Strafstoß zum Sieg der EM-Gastgeber, nachdem die Niederländer zuvor zweimal die Latte getroffen und den Sieg verpasst hatten.