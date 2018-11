Zur Sicherheit tragen Polizeihunde in Deutschland in der Regel einen Maulkorb. Foto: Rolf Vennenbernd

Democrata-Spieler Joao Paulo erlitt den Biss bei der 0:1-Heimniederlage in der Regionalmeisterschaft des Bundesstaats Minas Gerais gegen Tupi am Sonntagabend. Paulo war außerhalb des Spielfelds zu Fall gekommen, als ein Polizist seinen angeleinten Hund nicht mehr zurückhalten konnte. Der Stürmer spielte nach der Biss-Attacke zunächst mit einem Verband am Arm weiter, wurde anschließend aber für eine Tollwut-Impfung ins Krankenhaus gebracht.

In der Bundesliga ereignete sich ein ähnlicher Fall am 6. September 1969 in der Partie Borussia Dortmund gegen Schalke 04 (1:1), als die Gelsenkirchener Spieler Friedel Rausch und Gerd Neuser von Hunden gebissen wurden. Ordner hatten ihre Tiere auf den Rasen gelassen, nachdem ein paar allzu euphorische Schalke-Fans nach dem Führungstor ihres Teams den Platz gestürmt hatten. Die Vierbeiner zeigten jedoch mehr Interesse an den Kickern als an den Unruhestiftern.

Rausch hielt nach einem Biss ins Gesäß bis zur 90. Minute durch, der in den linken Oberschenkel gebissene Neuser ließ sich später auswechseln. Beide Akteure erhielten später von der Borussia 500 Mark Schmerzensgeld und einen Blumenstrauß. Als Konsequenz aus dem Beißskandal führte der Deutsche Fußball-Bund Maulkörbe für die Hundestaffeln in den Stadien ein.