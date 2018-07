«Ich will kein Risiko eingehen, womöglich wieder auszufallen. Ich brauche das Vertrauen in mich, dann bin ich wieder dabei», sagte Boateng der «Bild»-Zeitung.

Auch mit Blick auf die EM wolle er «nichts Unüberlegtes» machen. «Klar, es stehen wichtige Duelle an, vor allem jetzt bei Bayern, und ich will auch spielen. Aber es bringt nichts, wenn ich etwas mache, was mir hinterher nur noch mehr schadet, und ich am Ende für die wichtigen Spiele nicht zur Verfügung stehe», betonte der Münchner. Nur er selbst werde entscheiden, wann er wieder spiele. Boateng hatte wegen eines Muskelbündelrisses rund drei Monate pausiert.