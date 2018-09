«Es wird schwierig, schon in der Vorbereitung für ein geschlossenes Teamerlebnis zu sorgen, wie wir das zum Beispiel in Brasilien hinbekommen haben», sagte der Nationalmannschaftsmanager dem «Kicker». Schaffen die Münchner am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel gegen Atlético Madrid noch den Sprung ins Endspiel der Königsklasse am 28. Mai, stoßen die Profis des Rekordmeisters erst eine Woche später zur Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw.

«Die Integration der Spieler, die später kommen - hoffentlich in einer positiven Stimmung - muss dann schneller stattfinden. Das ist eine Herausforderung», erklärte Bierhoff. Löw startet mit dem Weltmeister-Team am 23. Mai ins EM-Trainingslager in Ascona in der Schweiz, zwei Tage nach dem DFB-Pokalfinale zwischen den Bayern und Borussia Dortmund. Sollten die Münchner im Champions-League-Finale in Mailand stehen, würden sie auch das vorletzte EM-Testspiel gegen die Slowakei am 29. Mai verpassen. Am 30. Mai muss Löw seinen endgültigen EM-Kader benennen.