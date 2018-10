Das wird interessant am 24. Spieltag: Schafft Borussia Dortmund einen Sprung nach oben? Foto: Maja Hitij

FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Schalke will seine Negativserie beenden und vor der Reise in der kommenden Woche zu Real Madrid wieder den Kontakt zu den Champions-League-Rängen herstellen. Für Hoffenheim soll's Richtung Europacup gehen. Mit einem Sieg wäre man an Schalke vorbei.

Das ist interessant: Statistik ist nicht alles, aber bei mehreren wichtigen Kriterien ist Hoffenheim in dieser Saison besser als Schalke. Bei Laufwerten, Ballbesitz und Zweikämpfen liegt 1899 vorn.

SC Freiburg - Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Zwei Niederlagen in vier Tagen. Das miese Gefühl kannte man bei Werder lange nicht mehr. Psychologisch wäre ein Erfolg im Breisgau jetzt ganz wichtig. Freiburg kann nach dem Stuttgart-Remis gegen Berlin ein Polster zum Schlusslicht schaffen.

Das ist interessant: Werder ist in Freiburg nicht gern gesehen. 2004 und 2009 gewannen die Bremer mit 6:0 im Breisgau - bis heute die höchsten Heimniederlagen des SC in der Bundesliga.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg (Samstag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Der FC Augsburg hat das Siegen verlernt. Nach vier Spielen ohne Dreier soll die Wende geschafft werden. Sonst gerät der Europapokalplatz in Gefahr. Wolfsburg ist kommoder Zweiter, will aber 2015 ungeschlagen bleiben.

Das ist interessant: Wolfsburg könnte einen Vereinsrekord aufstellen. Noch nie blieben die Niedersachsen zwölf Bundesliga-Spiele in Serie ohne Niederlage.

Hannover 96 - FC Bayern München (Samstag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Die Bayern wollen sich weiter Richtung Titel und 100-Tore-Marke ballern. Für Hannovers Trainer Tayfun Korkut steht viel auf dem Spiel. Eine hohe Niederlage könnte seine Position weiter schwächen - vielleicht schon entscheidend.

Das ist interessant: Arjen Robben steht vor seinem 100. Sieg in der Bundesliga - und das schon im 126. Spiel. Schneller schaffte noch keiner diese Erfolgsmarke.

Hamburger SV - Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Erstmals seit dem 5. Spieltag könnten die zuletzt viermal siegreichen Dortmunder wieder den Sprung in die obere Tabellenhälfte schaffen. Die Hamburger kennen dieses Gefühl in der Saison noch nicht und brauchen jeden Punkt im Abstiegskampf.

Das ist interessant: Dortmund steht vor einem besonderen Jubiläum. In Hamburg könnte es den 700. Bundesliga-Sieg geben. Nur die Bayern, Werder, der HSV und der VfB Stuttgart schafften diese Marke schon.

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach (Samstag, 18.30 Uhr)

Darum geht's: Die Mainzer können jeden Zähler gebrauchen. Der Abstand zu den Abstiegsrängen ist weiter extrem knapp. Die Gladbacher wollen sich ein Polster erarbeiten, um im kommenden Jahr in der Champions League dabei zu sein - möglichst als Tabellendritter direkt.

Das ist interessant: Zwei Schweizer Trainer stehen an der Seitenlinie. Die Wege des Mainzers Martin Schmidt und des Gladbachers Lucien Favre kreuzen sich zum ersten Mal.

1. FC Köln - Eintracht Frankfurt (Sonntag, 15.30 Uhr)

Darum geht's: Köln wartet seit über vier Monaten auf einen Heimsieg und braucht dringend einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Die Eintracht ist in diesem Jahr auswärts noch sieglos. Klappt's in Köln, darf wieder nach den Europacup-Rängen geschielt werden.

Das ist interessant: Gewinnt die Eintracht, feiert Trainer Thomas Schaaf seinen 232. Erfolg als Bundesliga-Coach. Felix Magath wäre überholt und Platz sieben der Liga-Wertung erreicht.

SC Paderborn - Bayer Leverkusen (Sonntag, 17.30 Uhr)

Darum geht's: Der Aufsteiger aus Ostwestfalen konnte nur eines der letzten 13 Spiele gewinnen. Es droht der erstmalige Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz. Leverkusen muss sich im Kampf um einen Platz für die Champions League positionieren. Ein Ausrutscher wäre bitter.

Das ist interessant: Roger Schmidt kennt Paderborn genau. 2011/12 war er Zweitliga-Trainer in Ostwestfalen. Über den Umweg Österreich landete er in Leverkusen und kehrt an die alte Wirkungsstätte zurück.