Nach dem 1:2 im ersten Duell beider Teams vor drei Wochen in Turin würde dem Revierclub bereits ein 1:0 reichen, um sich zum dritten Mal in Serie für das Viertelfinale zu qualifizieren. «Wir können mit einem einfachen Sieg in die nächste Runde einziehen. Diese Ausgangslage ist perfekt», sagte Trainer Jürgen Klopp.

Bis auf die Dauerverletzten Lukas Piszczek und Kevin Großkreutz sowie den seit Ende Februar angeschlagenen Nuri Sahin stehen dem Fußball-Lehrer alle Profis zur Verfügung. Nach seiner Einschätzung wird es vor allem darauf ankommen, die starke Juve-Defensive unter Druck zu setzen: «Wir stehen vor einer der größten Aufgaben, die es im Fußball überhaupt gibt. Gegen eine italienische Mannschaft zu spielen, der ein Unentschieden zum Weiterkommen reicht.»

Sein Gegenüber Massimiliano Allegri will den knappen Vorsprung aus dem Hinspiel nicht mit einer Mauertaktik verteidigen. «Ich gehe nicht von einem 0:0 aus. Es wird für uns darum gehen, Tore zu schießen und dort zuzuschlagen, wo der BVB Schwächen zeigt», sagte der Juve-Coach am Vorabend der Partie.

Bei aller Hochachtung für die Atmosphäre im Signal Iduna Park überwiegt auch bei Torwart-Routinier Gianluigi Buffon die Vorfreude: «Spiele in Dortmund fallen nie in die Rubrik banal.»