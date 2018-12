Antoine Griezmann brachte Atlético mit zwei Treffern in Führung. Foto: Sergio Barrenechea

Der französische Nationalspieler Antoine Griezmann hatte mit einem Doppelpack in der 18. und 47. Minute maßgeblichen Anteil am Erfolg des Champions-League-Gegners von Bayer Leverkusen. Diego Godin (82.) steuerte den dritten Atlético-Treffer bei. Nabil El Zhar (62.) hatte mit seinem Anschlusstor für Levante zwischenzeitlich für ein wenig Spannung gesorgt.

Rückkehrer und Hoffnungsträger Fernando Torres sah die Partie noch von der Tribüne aus. Er soll sein Debüt am Mittwoch im Achtelfinale des spanischen Pokal-Wettbewerbs gegen Real Madrid geben.

In der Tabelle zog Atlético als Dritter mit 38 Punkten mit dem Zweiten FC Barcelona gleich und hat nur einen Zähler weniger als Spitzenreiter Real Madrid. Allerdings hat Barcelona bislang ein Spiel und Real zwei Spiele weniger als der Titelverteidiger absolviert.

Rekordmeister Real reist am Sonntag zum Tabellenvierten FC Valencia, dem Club des deutschen Weltmeisters Shkodran Mustafi. Der FC Barcelona tritt am Sonntagabend bei Real Sociedad San Sebastian an.