In der Champions League Gegner: Frankfurts Torwart Kevin Trapp (l) und Barcelonas Torwart Marc-André ter Stegen.

Barcelona (dpa) - In den Vereinen sind ter Stegen (FC Barcelona) und Trapp (Eintracht Frankfurt) dagegen zu tragenden Säulen des Erfolgs geworden - am heutigen Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) kommt es in der Europa League zum nächsten großen Duell.

Das bisher markanteste Aufeinandertreffen gab es im März 2017, als Paris Saint-Germain (mit Trapp im Tor) mit einem 4:0-Polster nach Barcelona reiste - und dort nach einem 1:6-Desaster noch aus der Champions League ausschied. Für den 31 Jahre alten Trapp ist dieser Abend nach eigener Aussage abgehakt.

"Es ist eine andere Mannschaft, ein anderer Verein, von dem her gibt es die Rechnung nicht. Es ist eine andere Situation. Natürlich werde ich immer wieder drauf angesprochen, aber es spielt für mich keine Rolle mehr. Es ist auch nicht mehr im Kopf", sagte der Schlussmann der Eintracht, für den die Partie im Camp Nou trotz Paris-Erfahrung eine der größten in seiner Laufbahn werden dürfte. Das Hinspiel in Frankfurt endete 1:1, beide Torhüter agierten ordentlich.

