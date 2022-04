München (dpa) - "Die Bayern haben eine hervorragende Mannschaft und sie haben großartige Transfers getätigt", sagte der 73-Jährige dem Pay-TV-Sender Sky. "Es wird ein offenes Spiel, aber die Bayern sind immer noch der Favorit. Dortmund kann in diesem Spiel aber viel an Mentalität, Sympathie und Prestige gewinnen."

Die Bayern und der BVB treffen an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) aufeinander. Mit einem Sieg gegen den ärgsten Verfolger können die Münchener die zehnte deutsche Fußball-Meisterschaft in Serie frühzeitig perfekt machen. Trotz ihrer Dominanz in der Bundesliga sind beide Vereine in dieser Saison hinter ihren Ansprüche geblieben. Sowohl in der Champions League als auch im DFB-Pokal schieden sie vorzeitig aus.

Dennoch lobte Hitzfeld Bayern-Trainer Julian Nagelsmann. Kritik an Nagelsmann sei fehl am Platz, meinte der Ex-Trainer. "Man kann nicht alle Spiele gewinnen. Er macht aus meiner Sicht einen tollen Job und hat eine tolle Persönlichkeit. Er ist der richtige Trainer für diese Mannschaft."