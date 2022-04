Darmstadt (dpa) - Der 48 Jahre alte Trainer verlängerte seinen bis 2023 gültigen Vertrag um zwei Jahre und ist nun bis 30. Juni 2025 gebunden, wie die Lilien mitteilten. Der Vertrag soll ligaunabhängig gelten. "Torsten und allen Verantwortlichen hier ist es wichtig, von Kontinuität und Identifikation nicht nur zu reden, sondern sie auch zu leben", sagte Sportchef Carsten Wehlmann.

Auch Lieberknecht ist zufrieden. "Vom ersten Tag an habe ich mich in der Stadt und im Verein sehr wohlgefühlt. Meine Hoffnungen und Erwartungen an den Club sowie meine Aufgabe hier haben sich bestätigt", sagte der Trainer des Teams, das hinter Schalke, Bremen und St. Pauli derzeit Vierter ist und noch um den Aufstieg in die Bundesliga kämpft. Beim Gastspiel beim FC St. Pauli am 23. April (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) fehlt Lieberknecht wegen einer Gelbsperre.