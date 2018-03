Die Königsblauen feierten mit dem insgesamt vierten Pflichtspiel-Heimsieg unter Trainer Roberto Di Matteo eine erfolgreiche Generalprobe für das Champions-League-Highlight am Dienstag gegen den FC Chelsea. «Es war ein leidenschaftlicher Sieg. Ich denke wir haben Wolfsburg mit dem System ein wenig überraschen können», sagte Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes, der links in einer neu formierten Dreier-Abwehrkette mit Roman Neustädter und Felipe Santana spielte.

Vor 60 989 Zuschauern ging Schalke durch Tore von Eric-Maxim Choupo-Moting (10./22. Minute) und Christian Fuchs (25.) schnell mit 3:0 in Führung. Ivica Olic (37.) verkürzte noch vor der Pause. Der eingewechselte Nicklas Bendtner (74.) sorgte mit dem 2:3 dann noch für eine spannende Schlussphase. «Die letzten 30 Minuten waren sehr positiv. Aber es darf nicht 0:3 stehen. Das ist das, was mich ärgert», befand VfL-Trainer Dieter Hecking . «Dennoch haben wir am Ende große Moral bewiesen. Ich denke, wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt.»

Bei Wolfsburger Ballbesitz rückten auch Schalkes offensive Außen Atsuto Uchida und Fuchs nach hinten und verengten so die Räume. Hecking räumte ein, dass man zu lange gebraucht habe, sich auf das System einzustellen. «Auch wenn wir einige Informationen darüber hatten. In den ersten 25 Minuten haben wir zu viele Fehler gemacht, und Schalke hat das gut ausgenutzt.» Sein Schalker Kollege freute sich dagegen über die am Ende etwas glücklich gewonnen drei Punkte. «Siege sind immer gut für das Selbstvertrauen. Und für die Tabelle.»

Di Matteos taktische Umstellungen gingen zunächst voll auf. Schalke führte nach dem ersten Angriff. Einen Diagonalpass von Höger nahm Choupo-Moting elegant mit und hämmerte den Ball mit links ins untere rechte Eck. Auf der Gegenseite verpasste Olic eine scharfe Flanke seines kroatischen Landsmannes Ivan Perisic (18.).

Dann waren die Königsblauen wieder am Drücker. Boateng spitzelte den Ball zu Choupo-Moting, der Schalke mit seinem fünften Saisontor mit 2:0 in Front schoss. Christian Fuchs besorgte wenig später mit einem Freistoß sogar das 3:0. Die Niedersachsen brauchten ein wenig, um sich von dem Schock zu erholen, konnten durch Olic aber noch vor der Pause verkürzen. Erneut war Perisic links entwischt. Seine Hereingabe konnte Schalke-Keeper Ralf Fährmann nur nach vorn abwehren, wo Olic mit dem 1:3 zur Stelle war.

Hecking reagierte zur Halbzeit und brachte in Aaron Hunt einen zusätzlichen Offensivmann. Die Wolfsburger bauten nun mehr und mehr Druck auf und kamen durch den eingewechselten Bendtner noch zum verdienten Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es aber in der spannenden Schluss-Viertelstunde nicht mehr. «Wir müssen noch dazu lernen», sagte Wolfsburgs Manager Klaus Allofs.

Spieldaten:

FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 3:2 (3:1)

Ballbesitz in %: 37,5 - 62,5

Torschüsse: 9 - 17

gew. Zweikämpfe in %: 51,9 - 48,1

Fouls: 10 - 16

Ecken: 2 - 7

