Vier Tage nach dem bitteren 1:2 kam der Champions-League-Achtelfinalist dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu einem verdienten 2:1 (1:1) beim Aufsteiger SC Paderborn. Bei regnerischem Schmuddelwetter trafen der starke Eric Maxim Choupo-Moting (44.) mit seinem neunten Saisontor und Roman Neustädter (78.) für die Gäste, die damit vorne dran bleiben. Vor 15 000 Zuschauern in der Benteler-Arena war Paderborn durch ein Eigentor von Kaan Ayhan (32.) in Führung gegangen. Am Ende setzte es aber die zweite Heimniederlage der Saison.

«Sehr glücklicher Sieg. Die drei Punkte nehmen wir mit, die zählen auch», analysierte Torschütze Neustädter erleichtert. Paderborns Keeper Lukas Kruse war dagegen untröstlich: «Wir haben ein ordentliches Spiel gemacht. Eigentlich darfst Du das Spiel nicht verlieren. Wir haben zwei leichte Fehler gemacht, das war entscheidend heute.»

Dabei wollte Paderborn eigentlich die erfolgreiche Heimbilanz mit bisher nur einer Niederlage ausbauen. Nach dem überraschenden 1:1 am Sonntag in Wolfsburg hatten die SC-Profis einen Tag weniger Pause als der Favorit. «Deswegen müssen wir alle Kräfte bündeln, um zu Hause erstmals auch einen Großen zu schlagen», lautete Breitenreiters Großauftrag. Seine Risikobereitschaft zahlte sich aus. Giftiger in den Zweikämpfen und mit mehr Dringlichkeit im Spiel nach vorn bestimmte der Neuling die erste Hälfte. Schalke stand sehr tief, kam mit dem Pressing des Gegners überhaupt nicht zurecht. Zudem fand 04 in der Offensive nicht statt - von der angekündigten Wiedergutmachung nach der 1:2-Heimpleite gegen Köln war keine Spur.

Umso gefährlicher präsentierten sich die in Bestbesetzung angetretenen Paderborner. Bei einem Freistoß des Albaners Alban Meha (11.) und dem Kopfball des starken Stefan Kutschke (12.) fehlte nicht viel, der spektakuläre Fallrückzieher von Innenverteidiger Rafael Lopez prallte vom Innenpfosten ins Feld zurück (26.). Sechs Minuten später stand es 1:0. Kutschke ließ auf der rechten Seite Weltmeister Benedikt Höwedes schlecht aussehen, in der Mitte lenkte Ayhan die Kugel vor dem einschussbereiten Lukas Rupp ins eigene Tor. Und Schalke? Kopf- und harmlos, aber mit der individuellen Klasse von Choupo-Moting gesegnet. Der 25-Jährige nutzte die einzige Chance der enttäuschenden Gäste zum schmeichelhaften 1:1-Pausenstand (44.).

Erst nach dem Wechsel lief bei den Schalkern mehr zusammen. Das Team von Trainer Roberto Di Matteo wurde mutiger, die Partie besser, weil abwechslungsreicher. Der eingewechselte Felipe Santana setzte einen Kopfball nur Zentimeter neben das Tor (53.), Marco Höger scheiterte aus zehn Metern an Kruse (56.).

Mit zunehmender Spieldauer musste der SC Paderborn auf dem immer tiefer werdenden Platz seinem großen Einsatz Tribut zollen. Die Kräfte schwanden, die Präzision ließ nach. Schalke drängte auf die Führung, Kruse stand mehr und mehr im Blickpunkt. Klaas-Jan Huntelaars Gewaltschuss (72.) faustete er aus dem rechten Eck, beim Versuch von Dennis Aogo aus spitzem Winkel (73.) rettete er mit dem Fuß. Beim überfälligen 1:2 war aber auch er machtlos. Einen weiten Einwurf des eingewechselten Christian Fuchs veredelte Neustädter mit dem Hinterkopf zur Führung (78.) - Kruse sah dabei nicht gut aus. Dem starken Kutschke wäre mit einem Kopfball beinahe noch das 2:2 gelungen, aber 04-Schlussmann Ralf Fährmann hielt den Sieg fest.

Spieldaten:

Ballbesitz in %: 48,8 - 51,2

Torschüsse: 21 - 16

gew. Zweikämpfe in %: 58,3 - 41,7

Fouls: 9 - 22

Ecken: 5 - 7