Dortmund (dpa) - Titelaspirant Borussia Dortmund hat nach holprigem Saisonstart zurück in die Erfolgsspur gefunden.

Mit dem 4:0 (1:0) im Spitzenspiel gegen Bayer Leverkusen betrieb die zuletzt kritisierte Mannschaft von Trainer Lucien Favre in sehenswerter Manier Wiedergutmachung für die unerwartete Schlappe zwei Wochen zuvor bei Aufsteiger Union Berlin (1:3). Dank der Tore von Paco Alcacer (28. Minute), Marco Reus (50./90.) und Raphael Guerreiro (83.) feierte der Revierclub vor 81.365 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park eine gelungene Generalprobe für den Champions-League-Auftakt am Dienstag gegen den FC Barcelona. Dagegen musste Leverkusen vier Tage vor dem Königsklassen-Duell mit Lokomotive Moskau die erste Saisonniederlage in der Fußball-Bundesliga hinnehmen.

Zur Erleichterung von BVB-Coach Favre standen die zuletzt angeschlagenen Stammkräfte Axel Witsel und Manuel Akanji wieder zur Verfügung. Dagegen mussten die beiden Außenverteidiger Lukasz Piszczek und Nico Schulz ersetzt werden. Die Rückkehr von Taktgeber Witsel trug beim BVB zunächst aber nicht zu mehr Ballsicherheit bei. Denn die Leverkusener traten auch ohne den aus familiären Gründen fehlenden Neuzugang Kerem Demirbay mutig auf und setzten den Gegner mit engagiertem Forechecking gehörig unter Druck.

Weil auch die Dortmunder früh störten, entwickelte sich ein intensives Spiel, dem es jedoch auf Grund vieler taktischer Zwänge in den ersten 20 Minuten an Offensivaktionen mangelte. Das sollte sich jedoch schlagartig ändern: Nach einer mustergültigen BVB-Kombination tauchte Marco Reus (23.) frei vor dem Bayer-Tor auf, scheiterte aber an Keeper Lukas Hradecky, der auch den Nachschuss von Julian Brandt prächtig parierte. Im Gegenzug klärte Innenverteidiger Mats Hummels in höchster Not gegen den Leverkusener Angreifer Karim Bellarabi.

Diese beiden Szenen waren der Startschuss für spektakuläre Minuten - mit Vorteilen für den BVB. Eine sehenswerte Flanke von Achraf Hakimi nutzte Alcacer, um seinen Ruf als eiskalter Vollstrecker zu untermauern. Aus kurzer Distanz brachte der Torjäger sein Team zum ersten Mal in dieser Bundesliga-Spielzeit mit 1:0 in Führung. Der Spanier war damit in all seinen bisherigen Saison-Pflichtspielen für den BVB erfolgreich.

Nur fünf Minuten später schien Hakimi dem 2:0 nahe, traf nach turbulenten Szenen im Leverkusener Strafraum aber nur die Unterkante der Latte. Die Gäste drängten danach auf den Ausgleich, kamen aber vor der Pause zu keiner klaren Torchance.

Auch nach Wiederanpfiff leistete Bayer erbitterte Gegenwehr. So verpasste der zur Halbzeit eingewechselte Leon Bailey (48.) die große Chance zum Ausgleich. Das wurde nur zwei Minuten später bestraft. Erneut leitete der starke Hakimi einen BVB-Treffer ein, als er Reus mustergültig bediente. Dessen Schuss ins lange Ecke bescherte der Borussia die 2:0-Führung.

Dennoch gab sich das Team des ehemaligen BVB-Trainers Peter Bosz noch nicht geschlagen. Über viel Ballbesitz fanden die Leverkusener zurück ins Spiel, blieben aber vor dem Tor erfolglos. Mit dem Treffer von Guerreiro zum 3:0 nach einem BVB-Konter und Reus' zweiten Treffer Sekunden vor dem Schlusspfiff war die lange Zeit umkämpfte Partie jedoch entschieden.