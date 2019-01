Berlin (dpa) - Trotz zweimaliger Führung haben der FC Schalke 04 und Trainer Domenico Tedesco den nächsten großen Befreiungsschlag verspielt.

Im eisig kalten Olympiastadion kam der Revierclub bei Hertha BSC am Freitagabend nur zu einem unglücklichen 2:2 (2:2) und blieb damit zumindest erstmals in dieser Bundesliga-Saison drei Spiele in Serie ungeschlagen. In einer hart geführten Partie bei Minustemperaturen ließen Jewgeni Konopljanka (17. Minute) und Nationalspieler Mark Uth (44.) die Gäste jeweils auf den dritten Sieg nacheinander hoffen. Herthas Leihprofi Marko Grujic (39.) nach einem Traumkonter und Kapitän Vedad Ibisevic (45.+4) glichen vor 43.027 Zuschauern jedoch zweimal für die Berliner aus.

«Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Das war ein gutes Fußballspiel. Wir hätten natürlich noch mehr Spaß gehabt, wenn wir das dritte Tor machen», sagte Schalkes Uth. «So müssen wir weiter machen.»

«Wir haben das Spiel nicht schlecht angefangen und Druck ausgeübt», sagte Hertha-Trainer Pal Dardai. Anschließend, so bemängelte der Ungar, habe seinem Team aber «der Mut» gefehlt. «Das Unentschieden ist ein gutes Ergebnis», meinte Dardai bei Eurosport. Auch Schalkes Bastian Oczipka war zufrieden: «Wir wissen auch, dass Hertha ein paar Chancen hatte.»

Nach gut einer Stunde verhinderte der von Tedesco zum Stammkeeper beförderte Alexander Nübel gegen Davie Selke die endgültige Wende. Schalke bleibt damit sechs Punkte hinter den Herthanern, die durch das Remis den Kontakt zu den internationalen Plätzen halten. «Das war ein schwieriges Spiel. Am Ende können wir mit dem Punkt gut leben», sagte Ibisevic.

Schalke demonstrierte neues Selbstbewusstsein und spielte durchaus mutig mit. Die Hertha zog sich bei Ballbesitz der Gäste weit zurück und setzte auf ihr gefährliches Konterspiel. In einer sehr intensiven Partie war der erste Aufreger aber eine unschöne Szene. Karim Rekik kam gegen Alessandro Schöpf zu spät und erwischte den Österreicher mit voller Wucht am Unterschenkel.

Gelb war eine milde Strafe, denn die TV-Bilder ließen Schlimmes vermuten. Aber erstaunlich: Schöpf konnte noch gut zehn Minuten weiter spielen. Als er dann doch von Schmerzen geplagt raus musste, führte S04 durch ein sehenswertes Tor von Konopljanka, der am trabenden Ondrej Duda locker vorbeizog und aus 20 Metern einschoss.

Schöne Tore schießen kann Hertha aber auch. Einen Konter leitete Grujic selbst mit ein und hatte nach einem Zauber-Hackentrick von Duda kein Problem zum Ausgleich einzuschieben. Bei Schalke war in Benjamin Stambouli (33.) schon der zweite angeschlagene Spieler raus. Der Ersatz-Kapitän für Ralf Fährmann hatte sich im Kopfball-Duell mit Arne Maier im Gesicht verletzt.

Das Tiefkühl-Spektakel ging aber weiter. Nationalspieler Uth schoß Schalke nach Vorarbeit von Bastian Oczipka wieder in Führung, Hertha setzte mit einem Kopfball-Treffer des wieder einmal enorm effektiven Ibisevic in der letzten von vier Minuten Nachspielzeit dagegen. Nübel hatte wie schon beim ersten Gegentor keine Abwehrchance.

Seinen großen Moment hatte Schalkes neue Nummer eins dann bei der Parade aus kurzer Distanz gegen Selke (61.). Kurz zuvor hatten die Berliner vergeblich Handelfmeter gefordert. Referee Felix Brych vergewisserte sich nach der Aktion von Sebastian Rudy noch beim Video-Assistenten in Köln - und lag mit der Entscheidung richtig.

Als Suat Serdar nach Zuspiel von Uth der Hertha-Defensive entwischte, lenkte Rune Jarstein über die Latte (70.), zwei Minuten später war der Norweger auch gegen Schalkes gebürtigen Berliner Steven Skrzybski zur Stelle. S04 hätte nun nach einer Drangphase zum Schluss sogar drei Punkte verdient gehabt.