Luleå (dpa) - Im ersten Aufeinandertreffen in Wolfsburg unterlagen die Niedersachsen in der Vorwoche mit 2:3. Tyler Morley brachte die Grizzlys zwar nach rund einer halben Stunde in Führung. Der Österreicher Konstantin Komarek und Oscar Engsund sorgten mit ihren Toren für das Wolfsburger Aus in der Eishockey-Königsklasse.

