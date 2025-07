Eishockey in der NHL 07:54 Uhr

NHL: Eishockey-Nationalspieler Peterka wechselt nach Utah

Die Wechselgerüchte um den Nationalspieler wurden in den letzten Tagen immer lauter. Jetzt ist es offiziell: Die Heimspielstätte von JJ Peterka liegt nun in Utah statt im Bundesstaat New York.