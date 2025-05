Herning (dpa) - NHL-Star Tim Stützle wird bereits am Dienstag gegen Norwegen erstmals bei der Eishockey-Weltmeisterschaft für Deutschland spielen. "Ich bin bereit", sagte der 23 Jahre alte Weltklasse-Stürmer nach seinem ersten Training am Montag.

Der Angreifer der Ottawa Senators war nach dem Playoff-Aus seines Teams in der NHL erst am Wochenende im dänischen Herning eingetroffen. Ohne Stützle war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes mit zwei Siegen gegen Ungarn (6:1) und Kasachstan (4:1) ins WM-Turnier gestartet. Am Dienstag (16.20 Uhr/ProSieben und Magentasport) soll gegen Norwegen der dritte Vorrundensieg her.

Danach warten mit der Schweiz, USA und Tschechien drei Top-Gegner auf das Team von Bundestrainer Harold Kreis. Zum Abschluss geht es gegen Gastgeber Dänemark. Die besten Vier der Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.