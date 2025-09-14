Die Gesichter des deutschen Basketball-Erfolgs
Was für eine Basketball-Ära. Deutschland spielt erneut um die Medaillen mit. Nach WM-Gold soll jetzt der EM-Titel her.
Riga (dpa) - Viertes Halbfinale in vier Jahren - die deutschen Basketballer gehören längst zur dauerhaften Weltspitze. Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Titel in Manila wollen sich Dennis Schröder und Co. heute (20.00 Uhr/RTL und Magentasport) auch den EM-Pokal schnappen. Gegner im Endspiel von Riga ist die Türkei, die wie Deutschland bei dieser EM ungeschlagen ist. Der Erfolg der
