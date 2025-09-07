Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam bei der EM

Sieg für "Warrior" Mumbru - doch Fragezeichen bleiben

Die komplette Vorrunde verfolgt der Bundestrainer krank aus der Ferne. Nun ist er zurück - und hat gleich seinen Anteil am mühsamen Weiterkommen. Doch ganz rund läuft es auf der Trainerbank nicht.

07.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 11:33 Uhr 2 Minuten, 29 Sekunden
Deutschland - Portugal
Bundestrainer Alex Mumbru ist zurück - und Deutschlands Basketballer siegen auch für ihn.

Riga (dpa) - Am Tag nach dem mühsamen Viertelfinal-Einzug bei der Europameisterschaft hatten die deutschen Basketballer erst einmal frei. Während Topfavorit Serbien mit NBA-Superstar Nikola Jokic nach dem unerwarteten Achtelfinal-Aus gegen Finnland zerknirscht die Heimreise antreten musste, genossen Dennis Schröder und Co. das gute Wetter in der lettischen Hauptstadt Riga.

Kraft tanken

