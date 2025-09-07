Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam bei der EM

Sieg für "Warrior" Mumbru - Bundestrainer ist zurück

Die komplette Vorrunde verfolgt der Bundestrainer krank aus der Ferne. Nun ist er zurück - und hat gleich seinen Anteil am mühsamen Achtelfinal-Sieg.

07.09.2025 UPDATE: 07.09.2025 06:06 Uhr 56 Sekunden
Deutschland - Portugal
Bundestrainer Alex Mumbru ist zurück - und Deutschlands Basketballer siegen auch für ihn.

Riga (dpa) - Den mühsamen Viertelfinal-Einzug bei der Europameisterschaft widmeten die deutschen Basketballer auch ihrem in der Vorrunde erkrankt fehlenden Bundestrainer. "Der Coach ist ein Warrior. Man merkt, dass er diese Mentalität hat. Wir wissen, was er mitgemacht hat", sagte Kapitän Dennis Schröder über Nationalcoach Alex Mumbru, der nach seiner Magenerkrankung beim erst am Ende

