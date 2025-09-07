Riga (dpa) - Die deutschen Basketballer treffen im EM-Viertelfinale am Mittwoch auf Slowenien mit NBA-Superstar Luka Doncic. Die Slowenen setzten sich in Riga im Achtelfinale gegen Italien dank einer erneuten Gala-Vorstellung von Doncic mit 84:77 (50:40) durch. Doncic erzielte 42 Punkte, davon allein 30 in den ersten beiden Vierteln.

In der Vorbereitung hatte die deutsche Mannschaft