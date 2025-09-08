Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam bei der EM

Bewegender Auftritt in Riga: Basketballer stehen zu Mumbru

Der gesundheitlich angeschlagene Bundestrainer tritt während der EM-Spiele in die zweite Reihe. Die Basketballer um Schröder stehen zu ihm - und machen das auf beeindruckende Art und Weise deutlich.

08.09.2025 UPDATE: 08.09.2025 12:14 Uhr 2 Minuten, 25 Sekunden
Basketball-EM - Deutschland Pressekonferenz
Die deutschen Basketballer haben Bundestrainer Alex Mumbru demonstrativ den Rücken gestärkt.

Riga (dpa) - Mit einer beeindruckenden Solidaritätsbekundung haben die deutschen Basketballer ihrem gesundheitlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru den Rücken gestärkt. 

Drei Stunden, nachdem der Verband verkündet hatte, dass der 46 Jahre alte Spanier während der EM-Spiele in die zweite Reihe tritt und seinem Assistenten Alan Ibrahimagic das Coaching während der Partien

