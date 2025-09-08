Riga (dpa) - Mit einer beeindruckenden Solidaritätsbekundung haben die deutschen Basketballer ihrem gesundheitlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru den Rücken gestärkt.

Drei Stunden, nachdem der Verband verkündet hatte, dass der 46 Jahre alte Spanier während der EM-Spiele in die zweite Reihe tritt und seinem Assistenten Alan Ibrahimagic das Coaching während der Partien