Bewegender Auftritt in Riga: Basketballer stehen zu Mumbru
Der gesundheitlich angeschlagene Bundestrainer tritt während der EM-Spiele in die zweite Reihe. Die Basketballer um Schröder stehen zu ihm - und machen das auf beeindruckende Art und Weise deutlich.
Riga (dpa) - Mit einer beeindruckenden Solidaritätsbekundung haben die deutschen Basketballer ihrem gesundheitlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru den Rücken gestärkt.
Drei Stunden, nachdem der Verband verkündet hatte, dass der 46 Jahre alte Spanier während der EM-Spiele in die zweite Reihe tritt und seinem Assistenten Alan Ibrahimagic das Coaching während der Partien
