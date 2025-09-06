Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam bei der EM

Achtelfinal-Aus für Topfavorit Serbien bei Basketball-EM

Der große Favorit ist bei der Basketball-EM raus. Auch der beste Spieler der Welt kann die Überraschung nicht verhindern. Ist der Weg jetzt frei für Deutschland?

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 22:57 Uhr 32 Sekunden
Serbien - Finnland
Nikola Jokic und Serbien sind bei der Basketball-EM überraschend ausgeschieden.

Riga (dpa) - Topfavorit Serbien ist bei der Basketball-EM völlig überraschend im Achtelfinale ausgeschieden. Das Team des früheren Bundestrainers Svetislav Pesic verlor in Riga gegen Finnland mit 86:92 (48:44) und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Der Vize-Weltmeister war als großer Gold-Kandidat in das Turnier gestartet. Doch auch 33 Punkte von NBA-Superstar Nikola Jokic konnten

