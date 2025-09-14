Riga (dpa) - Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist zum wertvollsten Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Dies teilte der Weltverband Fiba nach dem 88:83-Finalsieg des Weltmeisters gegen die Türkei mit. Der 31 Jahre alte Spielmacher von den Sacramento Kings war bereits bei der WM 2023 zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt worden.

Schröder führt damit auch