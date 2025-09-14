Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam

Schröder zum wertvollsten Spieler der Basketball-EM gewählt

Wie bei der WM 2023 wird Dennis Schröder auch wertvollster Spieler der EM 2025. Der Basketballer hat seine Karriere im Nationalteam endgültig gekrönt.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 22:11 Uhr 23 Sekunden
Basketball-EM: Deutschland - Türkei
Dennis Schröder wurde als wertvollster Spieler ausgezeichnet.

Riga (dpa) - Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder ist zum wertvollsten Spieler der Europameisterschaft gewählt worden. Dies teilte der Weltverband Fiba nach dem 88:83-Finalsieg des Weltmeisters gegen die Türkei mit. Der 31 Jahre alte Spielmacher von den Sacramento Kings war bereits bei der WM 2023 zum wertvollsten Spieler des Turniers gewählt worden.

Schröder führt damit auch

