Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen im EM-Finale
Julian Nagelsmann ist Fan der deutschen Basketballer. Ein Spiel bei der Europameisterschaft hat ihm besonders imponiert.
Riga (dpa) - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von den deutschen Basketballern beeindruckt und drückt im EM-Finale die Daumen. "Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht", sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.
Im Viertelfinale gegen Slowenien hatten die deutschen
