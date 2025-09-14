Riga (dpa) - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von den deutschen Basketballern beeindruckt und drückt im EM-Finale die Daumen. "Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht", sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Im Viertelfinale gegen Slowenien hatten die deutschen