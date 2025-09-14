Montag, 06. Oktober 2025

Plus Nationalteam

Nagelsmann drückt Basketballern die Daumen im EM-Finale

Julian Nagelsmann ist Fan der deutschen Basketballer. Ein Spiel bei der Europameisterschaft hat ihm besonders imponiert.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 05:38 Uhr 31 Sekunden
Julian Nagelsmann
Julian Nagelsmann verfolgt auch die Basketball-EM.

Riga (dpa) - Fußball-Bundestrainer Julian Nagelsmann ist von den deutschen Basketballern beeindruckt und drückt im EM-Finale die Daumen. "Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass sie Widerstände wie gegen Slowenien auch übersteht", sagte Nagelsmann beim Wochenende des Amateurfußballs auf dem DFB-Campus in Frankfurt am Main.

Im Viertelfinale gegen Slowenien hatten die deutschen

