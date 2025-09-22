Frankfurt/Main (dpa) - Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru muss nach seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung für längere Zeit im Krankenhaus bleiben. "Ich muss insgesamt drei Wochen in der Klinik bleiben, um mich richtig zu erholen. Das ist schon hart", sagte Mumbru der "Bild". Der Spanier war nach dem gewonnenen EM-Finale in Riga nach Spanien gereist und hat sich dort vor einer Woche planmäßig

