Basketball-Europameister in Weltrangliste fast an der Spitze
Deutschland ist Welt- und Europameister im Basketball. Im weltweiten Ranking gibt es auch nach der EM nur noch ein Team, das vor Schröder und Co. steht.
Mies (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich nach dem EM-Titelgewinn auch in der Weltrangliste verbessert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder steht als amtierender Welt- und Europameister auf Platz zwei und liegt nur noch hinter Olympiasieger USA zurück. Das US-Team blieb mit deutlichem Vorsprung an der Spitze, obwohl es den Titel beim Ameri-Cup als Dritter verpasst
