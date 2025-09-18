Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Nach Titelgewinn

Basketball-Europameister in Weltrangliste fast an der Spitze

Deutschland ist Welt- und Europameister im Basketball. Im weltweiten Ranking gibt es auch nach der EM nur noch ein Team, das vor Schröder und Co. steht.

18.09.2025 UPDATE: 18.09.2025 16:04 Uhr 42 Sekunden
Empfang Basketball-Nationalmannschaft nach Titelgewinn
Die deutschen Basketballer sind auch in der Weltrangliste weit oben.

Mies (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft hat sich nach dem EM-Titelgewinn auch in der Weltrangliste verbessert. Das Team um Kapitän Dennis Schröder steht als amtierender Welt- und Europameister auf Platz zwei und liegt nur noch hinter Olympiasieger USA zurück. Das US-Team blieb mit deutlichem Vorsprung an der Spitze, obwohl es den Titel beim Ameri-Cup als Dritter verpasst

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote