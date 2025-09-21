Mainz (dpa) - Nationalspieler Andreas Obst sieht den Basketball in Deutschland nach dem Sieg bei der Europameisterschaft "auf einem guten Weg". Dabei hatten beim zweiten großen Titel nach dem WM-Gold 2023 Stars wie NBA-Champion Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner sogar gefehlt. "Wir haben noch eine Menge in petto", sagte Obst im ZDF-"Sportstudio". "Es gibt noch viele Spieler, die zu Hause

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote