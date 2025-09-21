Montag, 06. Oktober 2025

Obst sicher: Deutscher Basketball hat "noch viel in petto"

Nach EM-Titel und WM-Gold sieht Andreas Obst den Basketball in Deutschland auf Erfolgskurs – warnt aber davor, künftige Trophäen als selbstverständlich anzusehen.

21.09.2025 UPDATE: 21.09.2025 05:29 Uhr 42 Sekunden
Basketball-EM - Finnland - Deutschland
Alan Ibrahimagic vertrat Bundestrainer Alex Mumbru zuletzt wegen einer Erkrankung.

Mainz (dpa) - Nationalspieler Andreas Obst sieht den Basketball in Deutschland nach dem Sieg bei der Europameisterschaft "auf einem guten Weg". Dabei hatten beim zweiten großen Titel nach dem WM-Gold 2023 Stars wie NBA-Champion Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner sogar gefehlt. "Wir haben noch eine Menge in petto", sagte Obst im ZDF-"Sportstudio". "Es gibt noch viele Spieler, die zu Hause

