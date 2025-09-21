Obst sicher: Deutscher Basketball hat "noch viel in petto"
Nach EM-Titel und WM-Gold sieht Andreas Obst den Basketball in Deutschland auf Erfolgskurs – warnt aber davor, künftige Trophäen als selbstverständlich anzusehen.
Mainz (dpa) - Nationalspieler Andreas Obst sieht den Basketball in Deutschland nach dem Sieg bei der Europameisterschaft "auf einem guten Weg". Dabei hatten beim zweiten großen Titel nach dem WM-Gold 2023 Stars wie NBA-Champion Isaiah Hartenstein und Moritz Wagner sogar gefehlt. "Wir haben noch eine Menge in petto", sagte Obst im ZDF-"Sportstudio". "Es gibt noch viele Spieler, die zu Hause
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+