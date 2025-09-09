Peking (dpa) - An der Echtheit eines Artikels unter dem Namen des US-Basketballers LeBron James in Chinas staatlicher "Volkszeitung" gibt es Zweifel. Nach Angaben amerikanischer Medien hat der Starspieler den Text nicht geschrieben. James habe lediglich Aussagen zum Basketball in China bei Medienrunden gemacht, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter

