Zweifel an Echtheit von James-Artikel in Staatszeitung
In Chinas staatlicher "Volkszeitung" steht ein Artikel, den NBA-Star LeBron James geschrieben haben soll. Aber ist der Text wirklich von ihm?
Peking (dpa) - An der Echtheit eines Artikels unter dem Namen des US-Basketballers LeBron James in Chinas staatlicher "Volkszeitung" gibt es Zweifel. Nach Angaben amerikanischer Medien hat der Starspieler den Text nicht geschrieben. James habe lediglich Aussagen zum Basketball in China bei Medienrunden gemacht, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter
