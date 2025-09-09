Montag, 06. Oktober 2025

Zweifel an Echtheit von James-Artikel in Staatszeitung

In Chinas staatlicher "Volkszeitung" steht ein Artikel, den NBA-Star LeBron James geschrieben haben soll. Aber ist der Text wirklich von ihm?

09.09.2025 UPDATE: 09.09.2025 08:12 Uhr 35 Sekunden
Lakers-Superstar LeBron James
Basketball-Superstar LeBron James hat gerade die 15. China-Tour seiner Karriere beendet. (Archivbild)

Peking (dpa) - An der Echtheit eines Artikels unter dem Namen des US-Basketballers LeBron James in Chinas staatlicher "Volkszeitung" gibt es Zweifel. Nach Angaben amerikanischer Medien hat der Starspieler den Text nicht geschrieben. James habe lediglich Aussagen zum Basketball in China bei Medienrunden gemacht, berichteten die Nachrichtenagentur AP und die Zeitung "New York Times" unter

