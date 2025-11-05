Atlanta (dpa) - Die Orlando Magic um die Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva haben in der NBA nach zuletzt zwei Siegen gegen die Atlanta Hawks verloren. Beim 112:127 fanden die Gäste keine Handhabe gegen Atlanta und lagen nach einer 8:6-Führung im ersten Viertel durchgehend hinten. Im Schlussabschnitt bauten die Hawks ihren Vorsprung sogar auf zwischenzeitlich 25 Punkte aus und verdienten sich ihren vierten Sieg im achten Spiel. Orlando steht nach acht Partien nun bei drei Siegen und fünf Niederlagen.

Nach Paolo Banchero (22 Zähler) bester Werfer für Orlando war da Silva mit seinem ersten 20-Punkte-Spiel der Saison. Als Einwechselspieler kam er zudem auf vier Rebounds und zwei Vorlagen. Wagner verbuchte 18 Punkte, 6 Rebounds und 2 Vorlagen.