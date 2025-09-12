Deutsche Basketballer im EM-Finale gegen Türkei
Die deutschen Basketballer bekommen es im EM-Finale mit einem alten Bekannten zu tun. Schon in der Vorbereitung trafen beide Teams aufeinander.
Riga (dpa) - Basketball-Weltmeister Deutschland trifft im EM-Finale am Sonntag auf die Türkei. Die Türken gewannen ihr Halbfinale in Riga gegen Griechenland überraschend deutlich mit 94:68 (49:31) und stehen damit erstmals seit 24 Jahren wieder im Endspiel einer Europameisterschaft. Überragender Spieler bei der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten. Bei den enttäuschenden Griechen kam Giannis
