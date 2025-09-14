Montag, 06. Oktober 2025

zurück
Plus Finaltag in Riga

Griechenlands Basketballer gewinnen EM-Bronze

Im Halbfinale gegen die Türkei kassierten die griechischen Basketballer eine Klatsche. Zwei Tage später läuft es besser - obwohl in der Schlussphase gar nichts mehr gelingt.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 18:21 Uhr 39 Sekunden
Finnland - Griechenland
Finnlands Star Markkanen wurde von den Griechen attackiert.

Riga (dpa) - Die griechischen Basketballer um NBA-Star Giannis Antetokounmpo haben die EM mit der Bronzemedaille beendet. Im Spiel um Platz drei in Riga setzten sich die Griechen mit 92:89 (48:34) gegen Außenseiter Finnland durch und sorgten damit für die erste griechische Medaille seit Bronze bei der EM 2009. In den Schlussminuten verspielten die Griechen beinahe noch eine

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote