Riga (dpa) - Dennis Schröder reckte die silberne Europameister-Schüssel in die Höhe, dann übergab er die Trophäe im Konfettiregen an seinen körperlich angeschlagenen Trainer Alex Mumbru. Deutschland hat zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila auch die europäische Krone erobert und sich damit im Basketball-Geschichtsbuch verewigt.

Schröder sank unmittelbar nach Spielende