Montag, 06. Oktober 2025

Plus Finale der Basketball-EM

Gold in Riga: Basketballer erobern EM-Titel

Deutschland hat das seltene Double aus WM- und EM-Titel perfekt gemacht und einen famosen Basketball-Sommer gekrönt. In einem elektrisierenden Endspiel übernimmt Schröder am Ende das Kommando.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 21:55 Uhr 3 Minuten, 13 Sekunden
Basketball-EM: Deutschland - Türkei
Die deutschen Basketballer feiern den EM-Titel.

Riga (dpa) - Dennis Schröder reckte die silberne Europameister-Schüssel in die Höhe, dann übergab er die Trophäe im Konfettiregen an seinen körperlich angeschlagenen Trainer Alex Mumbru. Deutschland hat zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Triumph von Manila auch die europäische Krone erobert und sich damit im Basketball-Geschichtsbuch verewigt. 

Schröder sank unmittelbar nach Spielende

