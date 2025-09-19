Braunschweig (dpa) - Basketball-Europameister Dennis Schröder wird in seiner niedersächsischen Heimatstadt Braunschweig für den Titelgewinn geehrt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kommt am Freitagnachmittag kommende Woche (26.9.) ab 15.30 Uhr auf den Balkon des Altstadtrathauses, um mit den Fans zu feiern, wie die dpa aus Verwaltungskreisen erfuhr.

Die deutschen