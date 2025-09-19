Braunschweig feiert Dennis Schröder für EM-Titel
Basketball-Europameister Dennis Schröder wird erneut von seiner Heimatstadt gefeiert. Nach dem WM-Titel vor zwei Jahren kennt der Basketball-Star den Ort der Party bereits gut.
Braunschweig (dpa) - Basketball-Europameister Dennis Schröder wird in seiner niedersächsischen Heimatstadt Braunschweig für den Titelgewinn geehrt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kommt am Freitagnachmittag kommende Woche (26.9.) ab 15.30 Uhr auf den Balkon des Altstadtrathauses, um mit den Fans zu feiern, wie die dpa aus Verwaltungskreisen erfuhr.
Die deutschen
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+