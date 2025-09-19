Montag, 06. Oktober 2025

Plus Empfang für Europameister

Braunschweig feiert Dennis Schröder für EM-Titel

Basketball-Europameister Dennis Schröder wird erneut von seiner Heimatstadt gefeiert. Nach dem WM-Titel vor zwei Jahren kennt der Basketball-Star den Ort der Party bereits gut.

19.09.2025 UPDATE: 19.09.2025 10:14 Uhr 32 Sekunden
Empfang Basketball-Nationalmannschaft nach Titelgewinn
Dennis Schröder soll für den EM-Titel auch in seiner Heimat gefeiert werden. (Archivbild)

Braunschweig (dpa) - Basketball-Europameister Dennis Schröder wird in seiner niedersächsischen Heimatstadt Braunschweig für den Titelgewinn geehrt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kommt am Freitagnachmittag kommende Woche (26.9.) ab 15.30 Uhr auf den Balkon des Altstadtrathauses, um mit den Fans zu feiern, wie die dpa aus Verwaltungskreisen erfuhr. 

Die deutschen

